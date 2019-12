Sozialamtsleiter getötet: Angeklagter nach Feldkirch verlegt

Der 34-jährige Asylwerber Soner Ö., der sich ab 20. Jänner für die Tötung des Sozialamtsleiters der BH Dornbirn wegen Mordes vor Gericht verantworten muss, wird die letzten vier Wochen vor Verhandlungsbeginn in der Justizanstalt Feldkirch verbringen. Er wird aus Innsbruck nach Vorarlberg zurückverlegt, bestätigte Ö.'s Anwalt Stefan Harg der APA einen Bericht der "Neue Vorarlberger Tageszeitung".

Soner Ö. war zwei Wochen nach der Tat im heurigen Februar in die Justizanstalt Innsbruck überstellt worden, nachdem er sich in der Untersuchungshaft in Feldkirch angeblich äußerst aggressiv verhalten hatte. Seine Verteidiger - neben Harg ist auch Ludwig Weh tätig - bemühten sich monatelang um eine Rückführung nach Vorarlberg, gerade auch, um sich mit ihrem Mandanten auf den Prozess vorbereiten zu können.