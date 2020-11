Sozialabteilung: Anträge einreichen leicht gemacht!

Die Stadt Hohenems ist laufend bemüht, die Erledigung von Amtsgeschäften möglichst zu erleichtern und einfach von zuhause aus zu erledigen.

Das reduziert nicht nur die Wartezeiten in den Abteilungen im Rathaus, sondern hilft auch besonders jetzt, Menschenansammlungen in den Wartebereichen zu verhindern.

Ihre Möglichkeiten zu Anliegen in der Sozialabteilung:

Sie werden von uns gerne telefonisch zu den Anträgen unter Tel. 05576/7101-1224 beraten. Sie können Ihre Anfragen aber vorzugsweise auch per E-Mail an uns richten: soziales@hohenems.at .

Im Foyer der Sozialabteilung, Bahnhofstraße 1, oder auf www.hohenems.at erhalten Sie alle Infos zu folgenden Anliegen: Heizkostenzuschuss, Wohnungsbewerbung (gemeinnütziger Wohnbau), Wohnbeihilfe, Mindestsicherung, GIS, Arbeitnehmerveranlagung, Rezeptgebührenbefreiung oder Pflegegeld.

Die Anträge können Sie entweder dort in den Briefkasten werfen oder per E-Mail an soziales@hohenems.at senden.

Lebensbestätigungen sind ebenfalls im Briefkasten, Bahnhofstraße 1, abzugeben.