Souveräner Sieg für San Antonio bei Los Angeles Lakers

Nach zwei Niederlagen Ende Oktober und Mitte November gegen die Los Angeles Lakers in der National Basketball Association (NBA) haben die San Antonio Spurs am Donnerstag (Ortszeit) den Spieß umgedreht. Sie setzten sich auswärts souverän mit 138:110 durch. Jakob Pöltl steuerte zum 13. Saisonsieg acht Punkte, drei Rebounds und zwei Assists bei. Der Center war 20:59 Minuten im Einsatz.

Die Lakers mussten bei der vierten Niederlage in Folge nicht nur auf den am Knie verletzten Anthony Davis verzichten. Weitere fünf Spieler fehlten, weil sie aktuell ebenso wie Coach Frank Vogel dem Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga unterliegen. LeBron James (36 Punkte) und Russell Westbrook (30) waren beim Rekord-Champion offensiv allein auf weiter Flur.

In Downton Los Angeles ist am Donnerstag letztmals in der Halle unter der Bezeichnung Staples Center gespielt worden. Ab Samstag lautet der neue Name crypto.com Arena. 700 Millionen Dollar (618,92 Mio. Euro) für die kommenden zwei Jahrzehnte wurden dafür auf den Tisch gelegt.