Souveräner Auftakt für Dornbirner Fußball-Ladies

In ihrem ersten Pflichtspiel sicherten sich die Damen des FC Dornbirn zum Saisonauftakt einen klaren 14:1 Heimerfolg.

Dornbirn Zwar wurden die FC Dornbirn Ladies erst im Sommer neu gegründet, doch das die jungen Fußball Damen bereits ein eingespieltes Team sind, merkte man auch beim Auftakt in die neue Landesligasaison. Erwartungsgemäß konnten die Kicker aus der Messestadt das Spiel gegen die Damen des FC Kennelbach am Ende klar mit 14:1 für sich entscheiden.

Tolle Stimmung auf der Dornbirner Birkenwiese zum Auftakt in die neue Saison der Frauen Landesliga und zur Premiere der FC Dornbirn Ladies. Kapitän Leonie Salzgeber und ihre Kolleginnen hatten sich für das erste Spiel viel vorgenommen und starteten dementsprechend druckvoll in die Partie. Bereits nach sechs Minuten auch schon der erste Torjubel – Mailin Studer sorgt mit dem Premierentor der Dornbirner Mädchen auch für die Führung für die Heimmannschaft. Noch einmal Studer und einmal Keck sorgten in weiterer Folge für eine 3:0 Führung nach 20 Minuten. Dann wurde Dornbirn etwas nachlässig und die Gäste aus Kennelbach bekamen mehr Spielanteile – daraus resultierend der Anschluss zum 1:3 in der 24. Minute. Die Rothosen-Damen haben das Spiel aber trotzdem im Griff und ein lupenreiner Hattrick von Caroline Fritsch sorgt innerhalb von fünf Minuten für die klare 6:1 Führung der FCD Ladies. Auch in Hälfte zwei hatten die Gastgeber mehr Spielanteile und das Geschehen jederzeit im Griff. Mailin Studer zeigte mit vier weiteren Treffern ihre Torgefährlichkeit und am Ende leuchtete ein klares 14:1 von der Anzeigentafel der Dornbirner Birkenwiese.