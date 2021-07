Neue Liebherr-Produktreihe setzt auf Elektrifizierung

Stille am Bau

Dank „Zero Emission“ ist damit sehr leises Arbeiten möglich. Vor allem in urbanen und dicht bebauten Regionen werden Anwohner, genau wie Baustellenpersonal, vor Lärm geschützt. Nach dem weltweit ersten batteriebetriebenen Bohrgerät spielt Liebherr seit Kurzem neue Unplugged-Melodien. Mit dem LR 1250.1 unplugged komponierte das Unter­nehmen den Raupenkran mit der lautesten Stimme am Markt: Stille.

Dass das Unternehmen damit den richtigen Ton getroffen hat, zeigt die Resonanz der ersten Kunden. „In Norwegen müssen wir uns der Herausforderung stellen, dass unsere Regierung Baustellen mit Nullemissionen haben möchte, und wir wollen ein führendes Unternehmen für derartige Projekte sein,“ sagt Eirik Kynningsrud, Geschäftsführer von Kynningsrud Nordic Crane AS. „Wir sind uns bewusst, dass wir Teil der Gesellschaft sind und investieren daher in eine grüne Zukunft.“

Nachhaltigkeit als Trumpf

Auf Londoner Baustellen sind ebenfalls die ersten Unplugged-Krane eingetroffen. „Mit einer der größten Raupenkranflotten Großbritanniens haben wir immer versucht, die Branche anzuführen, indem wir Krane mit Motoren neuester Technologie beschafft haben. Nachhaltigkeit ist das Wichtigste aller Produktentwicklungs­ziele von Select und soll dazu beitragen, ein Null-Kohlenstoff-Ziel zu erreichen,“ sagt Alex Warrington, Business Unit Leader, Select Plant Hire Company LTD.

Weg geht weiter

The Sound of Silence wird am Markt lautstark begrüßt. Diese Akzeptanz lässt das Liebherr-Orchester aus Nenzing bereits neue Meisterwerke arrangieren – natürlich unplugged.