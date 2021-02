Oscar-Preisträger Christopher Plummer gestorben

Der kanadische Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 91 Jahren gestorben. Plummer sei ein "außergewöhnlicher Mann gewesen", teilte sein Management am Freitag nach Berichten unter anderem des Senders ABC und der Seite "Hollywood Reporter" mit.

"Durch seine Kunst und Menschlichkeit hat er alle unsere Herzen berührt und sein legendäres Leben wird für alle kommenden Generationen Bestand haben. Er wird für immer bei uns sein", so sein Management. Plummer starb laut "Deadline Hollywood" friedlich in seinem Haus in Connecticut an der Seite seiner Frau Elaine Taylor.