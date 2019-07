SOS Mitmensch bittet 1,2 Millionen ohne Pass zur Abstimmung

Seit 2013 fordert SOS Mitmensch vehement ein Wahlrecht für die aktuell rund 1,2 Millionen Menschen über 16, die zwar ihren Lebensmittelpunkt in Österreich, aber keinen Pass haben. Auch heuer bietet die Menschenrechtsorganisation ihnen die Möglichkeit, in einer symbolischen "Pass Egal Wahl" kundzutun, wen sie gerne im Nationalrat hätten.

Stattfinden wird die Abstimmung fünf Tage vor der Nationalratswahl, am 24. September. In vielen Städten - Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck, Linz, Bludenz, Feldkirch, Dornbirn und Bregenz - werden Wahllokale eingerichtet, außerdem wird auch die Briefwahl angeboten.

Laut Statistik Austria darf fast jede sechste in Österreich lebende Person im Wahlalter nicht an der Nationalratswahl teilnehmen, in Wien ist es sogar fast jede dritte Person. Demokratie lebe aber von Beteiligung und nicht von Ausschluss, verlangte SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak am Dienstag in einer Aussendung die "Öffnung unserer Demokratie".