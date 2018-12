"Soros-Uni" könnte von Wien aus Kurse in Ungarn anbieten

Auch nach ihrer Übersiedlung nach Wien könnte die Central European University (CEU) mit ihren US-akkreditierten Programmen rechtmäßig nach Budapest zurückkehren, schrieben ungarische Medien am Donnerstag. Laut EU-Recht gehört die freie Mobilität von Dienstleistungen zu den Grundfreiheiten der Union. Damit hätte die CEU die Möglichkeit, in allen EU-Ländern Studiengänge mit US-Diplom anzubieten.

Die bisher in den USA und Ungarn akkreditierte Universität war gezwungen, ihren Sitz nach Wien zu verlegen, da die rechtskonservative ungarische Regierung von Premier Viktor Orban die Unterzeichnung eines Abkommens mit dem US-Staat New York verweigerte, das den Fortbestand der US-Programme der Universität in Budapest auf Basis neuer ungarischer Gesetze garantiert hätte. Ab Jänner 2019 können sich neue Studenten am künftigen Campus in Wien einschreiben.