Sorge um Narzissenfest wegen früher Blüte

Beim 64. Narzissenfest im obersteirischen Ausseerland könnten die Figuren heuer bunter als sonst ausfallen. Denn durch das ungewöhnlich warme und feuchte Frühjahr sind die bekannten Sternnarzissen früher dran. Vereinsobmann Rudolf Grill kann sich vorstellen, spontan auf Alternativen wie Margeriten oder Klee zu setzen. Eine Entscheidung gebe es erst Mitte Mai - "die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Grill. Kühleres Wetter würde das Narzissenwachstum noch einbremsen.

Durch die Klimaerwärmung treten sehr warme Wetterlagen immer öfter schon früh im Jahr auf. Ob aus der Narzissenkönigin bald eine Margeritenkönigin wird? "Das kann ich ausschließen", lachte Grill am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Die ersten Knospen seien bereits zu sehen, zwei bis drei Wochen früher als üblich. Daher ist fraglich, ob am 2. Juni zum berühmten Figurenkorso am Grundlsee genug - sprich bis zu 200.000 - Narzissenblüten vorhanden sein werden.