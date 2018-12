Sorge über russisch-venezolanisches Militärmanöver

Ein gemeinsames Militärmanöver der russischen und venezolanischen Streitkräfte in dem südamerikanischen Land ist in der Region auf scharfe Kritik gestoßen. Vor allem die Verlegung von zwei atomwaffenfähigen Langstreckenbombern vom Typ Tu-160 nach Venezuela löste Besorgnis aus.

“Diese fremde Militärpräsenz verstößt gegen die venezolanische Verfassung, weil sie nicht vom Parlament genehmigt wurde”, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Sollten sich tatsächlich Nuklearwaffen an Bord der Flugzeuge befinden, könnte es sich demnach um einen Verstoß gegen den Vertrag von Tlatelolco handeln, der Lateinamerika und die Karibik zur kernwaffenfreien Zone erklärt.