Sopranistin Niemczyk gewann Belvedere Gesangswettbewerb

Die deutsche Sopranistin Ann-Kathrin Niemczyk hat am Sonntagabend den 41. Internationalen Hans Gabor Belvedere Gesangswettbewerb für sich entschieden. Die 23-Jährige gewann mit einer Wagner-Arie, die sie im Opernhaus Dortmund zum Besten gab, auch den Publikumspreis. Den zweiten Platz sicherte sich der kroatische Tenor Filip Filipovic, Platz drei ging an den spanischen Tenor Kevin Jose Simerilla Romero.

Der Preis der internationalen Medienjury ging an Neven Crnic aus Bosnien-Herzogowina. Den Hans-Gabor-Preis erhielt Annie Fassea aus Griechenland. Vergeben wurden im Rahmen des Finales auch 14 Engagements bzw. Coaching Session an renommierten Häusern wie dem Royal Opera House Covent Garden, der Deutschen Oper Berlin oder der Dzintari Concert Hall Jurmala, setzt sich die Opernjury doch aus Vertretern von Klassikinstitutionen zusammen. Österreicherinnen oder Österreicher finden sich nicht unter den Preisträgern.

Begleitet wurden die 15 Finalistinnen und Finalisten beim Galakonzert von den Dortmunder Philharmonikern unter der Leitung von Motonori Kobayashi. "Das Niveau bei den Finalistinnen und Finalisten war in diesem Jahr gleichmäßig hoch, keine leichte Aufgabe für die Jury", hielten die Organisatoren Isabella Gabor und Holger Bleck, der sich derzeit in seinem letzten Jahr als Intendant des Carinthischen Sommers befindet, in einer Aussendung fest.

Weltweit nahmen in Qualifikationsrunden in 53 Städten mehr als 900 junge Talente teil. 135 von ihnen aus 40 Nationen von allen Kontinenten schafften es zu den Finalrunden in Dortmund. Südkorea war mit insgesamt 28 Teilnehmern die am stärksten vertreten Nation. Dahinter folgte die Ukraine mit 12 Sängerinnen und Sängern.

Der Belvedere-Wettbewerb wurde 1982 in Wien gegründet und trat vor ca. einem Jahrzehnt aufgrund von Querelen um die Finanzierung seinen Gang in die Welt an.

