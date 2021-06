Sophia Loren erhielt die Ehrenbürgerschaft von Florenz

Florenz hat am Samstag die italienische Starschauspielerin Sophia Loren gefeiert, die als Auszeichnung für ihre internationale Karriere die Schlüssel der Stadt erhalten hat. Hunderte Fans versammelten sich vor dem Rathaus, in dem die feierliche Zeremonie stattfand und warteten darauf, die Diva zu sehen und ein Autogramm zu bekommen. Die 86-jährige Ikone des italienischen Films erhielte den Schlüssel der Stadt von Bürgermeister Dario Nardella.

Bei der Einweihung des Restaurants wurde Loren vom Unternehmer Luciano Cimmino, dem Besitzer der Modemarken Carpisa und Yamamay, begleitet, der die Restaurantkette finanziert. "Wir werden in Neapel auf dich warten", sagten einige Leute aus dem süditalienischen Kampanien, der Heimatregion der Diva. Ausländische Touristen beobachteten neugierig den Rummel.

"Ich mag es, so viele Menschen zu sehen, die mich lieben. Ich bin wirklich glücklich: Ich kann es kaum erwarten, meinen Söhnen von meiner Reise nach Florenz zu erzählen. Ich möchte mit ihnen gemeinsam einen wunderbaren Urlaub hier, in dieser Stadt, verbringen", sagte Loren, die seit Jahren in Genf lebt.