Sonnwendfeiern: Wenn Berge in Flammen stehen

Der längste Tag im Jahr wird auf einigen Gipfeln in Vorarlberg zelebriert.

Die Tage um den 21. Juni – wenn der längste Tag und die kürzeste Nacht aufeinandertreffen – werden in vielen Orten in Vorarlberg Bergfeuer entzündet. Dieses Jahr finden die Sonnwendfeiern zwischen 17. Und 24. Juni statt. Schon im 14. Jahrhundert entfachte man in Vorarlberg auf den Bergkämmen Feuer. Dies ist ein alter Brauch um für die reiche Ernte zu danken.