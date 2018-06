Sonnig aber Wechselhaft - Vorerst kein Hochsommer

Schwarzach - Sommerlich warm, aber tendenziell wechselhaft. Die Wetterprognose für den Rest der Woche sieht gut, aber nicht übertrieben heiß und sonnig aus.

Der Dienstag verspricht in Summe sonniges, trockenes Wetter in Vorarlberg. Im Tagesverlauf entstehen ein paar Haufenwolken, die zeitweise für Abschattung sorgen, die Schauerneigung ist aber als gering einzustufen. Dazu wieder wärmer als zuletzt, Höchstwerte: 21 bis 25 Grad. Die Nacht auf Mittwoch verläuft in Vorarlberg trocken und meist sternenklar. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad.

Freitag und Samstag

Freundliches Wetter mit Sonne und Haufenwolken. Vor allem in den Bergen besteht eine erhöhte Schauerneigung, in den Talorten kann es durchaus trocken bleiben. Details sind noch sehr unsicher. Die Temperaturen steigen wieder auf sommerliches Niveau. Der Hochdruckeinfluss von Westen verstärkt sich zwar, wahrscheinlich ist es aber noch nicht ganz stabil. Hier gibt es noch einige Unsicherheiten in den verschiedenen Wetterberechnungen. Bei recht viel Sonne besteht nachmittags immer noch ein gewisses Schauerrisiko. Die Temperaturen steigen jedoch kräftig an.