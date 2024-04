Sonnenschutz fürs Gesicht schützt nicht immer gut vor UV

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mit anderen europäischen Verbraucherorganisationen 13 Sonnencremen für das Gesicht mit Lichtschutzfaktor 50 bzw. 50+ getestet. Mehr als die Hälfte erhielt eine "gute" Bewertung. Bei fünf Cremen wurde jedoch der ausgelobte UV-Schutz nicht eingehalten, darunter sehr bekannte Kosmetikmarken. Insgesamt wurden sieben "gut", ein "durchschnittlich", ein "weniger zufriedenstellend" und vier "nicht zufriedenstellend" vergeben.

Eine weitere Sonnencreme scheiterte am UVA-Schutz, was zu einer "weniger zufriedenstellenden" Bewertung führte. UVA-Strahlung ist eine der Hauptursachen für Falten und ebenfalls ein Faktor für Hautkrebs.

Das Produkt von Piz Buin (Hydro Infusion Sun Gel Cream Face 50SPF) enthielt zudem laut Konsumentenschutz als einziges im Test die Stoffe Homosalat und Octocrylen. "Diese Chemikalien stehen in der Kritik, weil sie zu den sogenannten potenziell endokrinen Disruptoren gehören", erläuterte VKI-Expertin Birgit Schiller. "So werden Substanzen bezeichnet, die in den Hormonhaushalt eingreifen." Die Firma Piz Buin teilte auf Nachfrage mit, dass das Produkt seit 2022 nicht mehr hergestellt wird. Trotzdem könne es sich noch im Verkauf befinden.