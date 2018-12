Sonnige Pisten und kulinarische Genüsse. Das Familien- und Naturschneeparadies am Fuße des Arlbergs!

Das weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus bekannte und beliebte Familienskigebiet Sonnenkopf im Klostertal ist sehr angenehm und äußerst stressfrei über die Arlberg Schnellstraße (S16) mit eigener Ausfahrt zu erreichen. Durch seine günstige Höhenlage gilt dieses einzigartige Naturschneeparadies bis ins späte Frühjahr hinaus als äußerst schneesicher. Ob Anfänger oder Könner, am Sonnenkopf findet jeder sein ganz persönliches Skierlebnis. Neben einem tollen Familienangebot zählt der Sonnenkopf zu einem der schönsten Freeride-Gebiete überhaupt. All jene, die dem Skifahren abseits der Pisten frönen, kommen auf den frisch verschneiten Tiefschneehängen voll auf ihre Kosten.

Eine atemberaubende Rodelbahn, welche über rund 2km von der Berg- zur Mittelstation führt und über mehrere Steilstücke verfügt, rundet das attraktive Freizeitangebot am Sonnenkopf ab. Für Wanderfreunde gibt es gleich drei wunderschöne Winterwanderwege. Dabei zählt der 7 km lange Wanderweg zum Gipfelkreuz am „Muttjöchle“ zu einem der schönsten Winterwanderwege überhaupt. Die Stille der Natur ermöglicht abseits der Pisten, Kraft und Energie zu tanken.

In den drei Bergrestaurants kommen all jene voll auf Ihre Kosten, die freundliche Bedienung, typisch österreichische Gemütlichkeit und kulinarische Genüsse in traumhafter Kulisse genießen möchten. Das neue Bergrestaurant mit seinen großen Sonnenterrassen lädt zur gemütlichen Einkehr ein. Auch die neue Schirmbar ist bei heißen Partyrhythmen und coolen Drinks auf jeden Fall einen Besuch wert. Ein beliebter Treffpunkt für alle Après-Ski Freunde ist die KELO Bar, die sich in unmittelbarer Nähe zur Talstation der Sonnenkopfbahn befindet. Dort findet jeder Skitag einen tollen, gemütlichen und unterhaltsamen Ausklang.