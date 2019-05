Sonnenkönigin Public Events 2019

Samstag, 11. Mai 2019 Flower Power Nacht – 50 Jahre Woodstock

Eine unvergessene Ära mit eigenem Lifestyle und dem Glauben an eine bessere Welt – für eine Nacht machen wir diese Zeit noch einmal lebendig! Mit allen Hits dieser Epoche, von Santana und Joe Cocker bis Jimi Hendrix und Janis Joplin. Noch mehr davon gibt’s auf der Motor World Classics Bodensee 2019. Dresscode: Remember the good old times | Boarding: 18:00 Uhr im Hafen Friedrichshafen

Freitag, 14. Juni 2019 Shake The Ship Meets New Orleans

Zum ersten Mal kann man die 2 populären Bodensee-Musikfestivals im Rahmen einer einzigartigen Highlight-Session am 14. Juni auf der MS Sonnenkönigin gemeinsam erleben! Die stimmungsvolle “SHAKE THE SHIP“-Show rund um Boogie-Master RICHIE LOIDL & FRIENDS und das legendäre “NEW ORLEANS-FESTIVAL“ mit Mastermind MARKUS LINDER, seiner BAND und Guest-Star GARY BROWN aus New Orleans vereinigen sich zu einem Abend voller musikalischer Höhepunkte Boarding 19:00 Im Hafen Bregenz

Samstag, 13. Juli 2019 White night – Sommernachtsparty der Königin Die Sonnenkönigin bittet zum Tanz in den Sommer. Ein majestätisches Schiff – der abendliche Bodensee – Chillout auf dem Sonnendeck – Sommerfeeling pur. Dresscode: sportlich-elegant und ganz in Weiß | Boarding: 19:00 Uhr im Hafen Bregenz

Samstag, 21. September 2019 Captain´s Dinner – Fahrt in den goldenen Herbst

Die Sonnenkönigin lädt zu einer spätsommerlichen Ausfahrt auf den Bodensee. Mit einem Glas prickelndem Champagner von Moet Chandon heißen wir Sie willkommen. Geniessen Sie bei feinster Chillout-Musik am Sonnendeck das Treiben im Interboot Hafen. Ein Gala Dinner in maritimer Atmosphäre von MO Catering und eine Band die für Stimmung sorgt, runden diese herbstliche Kreuzfahrt ab. Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Nacht auf dem Bodensee! Dresscode: Maritim-Leger | Boarding: 18:00 Uhr im Hafen Friedrichshafen