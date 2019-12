Sonnenbrille von John Lennon für 165.000 Euro versteigert

Eine der berühmten runden Sonnenbrillen von John Lennon ist für 137.500 Pfund (165.000 Euro) online versteigert worden - das Zwanzigfache des zunächst geschätzten Werts. "Es ist die legendärste Sonnenbrille in der Geschichte des Rock 'n' Roll", erklärte Gabriel Heaton von Sotheby's in London am Freitag.

Das Auktionshaus hatte damit gerechnet, dass die Brille des 1980 ermordeten Ex-Beatle rund 8.000 Pfund einbringen würde. Alan Herring, der Ende der 1960er-Jahre als Fahrer für die Beatles gearbeitet hatte, hatte die Brille ein halbes Jahrhundert lang aufbewahrt. Einmal habe er bemerkt, dass John Lennon beim Aussteigen aus seinem Wagen seine Sonnenbrille auf dem Rücksitz liegen gelassen hatte, erzählte Herring.

Sie sei beschädigt gewesen, deshalb habe er den Musiker gefragt, ob er sie reparieren lassen solle, berichtete der ehemalige Chauffeur. Lennon habe ihm geantwortet, er solle sich keine Mühe machen - die Brille trage er sowieso nur "für den Look".

Auch andere Memorabilien der Kult-Band standen zum Verkauf. Unter anderem wurde eine Hippie-Halskette von George Harrison für 10.000 Pfund versteigert.