Sonka triumphierte bei Air-Race-Rückkehr nach Österreich

Beim Österreich-Comeback des Red Bull Air Race hat am Sonntag der tschechische Pilot Martin Sonka triumphiert. Der Vizeweltmeister 2017, der nach der sechsten Weltcup-Station auch die Führung in der WM-Wertung übernahm, verwies auf dem Gelände des Militärflugplatzes Wiener Neustadt den Japaner Yoshihide Muroya und Matt Hall aus Australien auf die Plätze.

“Es ist ein spezieller Sieg für mich. So nahe bei meiner Heimat zu gewinnen, ist ein unglaublicher Moment”, sagte Sonka nach seinem dritten Weltcup-Sieg in Folge. Das war vor ihm in der 2003 ausgetragenen Air-Race-Serie erst Mike Mangold und dem 2016 verstorbenen Österreicher Hannes Arch gelungen.