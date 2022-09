„Sonia mit i“: Das Leben nachhaltig verschönern!

Neues Geschäftskonzept: „Sonia mit i – conscious beauty & fair fashion“ bereichert ab sofort die Hohenemser Marktstraße: Langlebige und fair produzierte Mode für jedes Geschlecht trifft auf erlesene, natürliche Kosmetik- und Make-up-Produkte.

„Fair produzierte Mode ist absolut salonfähig und nicht nur in Bezug auf Passform und Optik“, weiß Sonia Feurstein, die sich mit ihrem Geschäft „Sonia mit i“ einen lang gehegten Traum erfüllt. Hochwertige Materialien, professionelle Verarbeitung bei fairer Entlohnung und die daraus resultierende Langlebigkeit machen Mode, wie es sie in der Hohenemser Marktstraße zu kaufen gibt, zu einer schönen Sache. „Ich möchte meine Kundschaft nicht nur beim Styling unterstützen, sondern einen Ort zum Austausch, der Inspiration, aber auch der Sensibilisierung für eine bewusstere Lebensweise schaffen“, erklärt die 35-Jährige.

„Die Hohenemser Innenstadt, besonders rund um das Jüdische Viertel, hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und bietet ein optimales Umfeld für Geschäfte der besonderen Art“, so die Jungunternehmerin, die sich in Vorbereitung auf die Selbstständigkeit nicht nur gut beraten und begleiten hat lassen, sondern auch im Austausch mit anderen Wirtschaftstreibenden in Hohenems steht. „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich während dieses ganzen Prozesses hatte – sowohl privat als auch in meinem professionellen Umfeld“, so die Geschäftsinhaberin.