Sondierungsgespräche in Vorarlberg starten am Dienstag

Die Vorarlberger ÖVP wird die Sondierungsgespräche mit den anderen vier Landtagsparteien über eine mögliche Regierungszusammenarbeit wie angekündigt am Dienstag beginnen. Am Dienstagvormittag werden Gespräche mit den NEOS und den Sozialdemokraten geführt, am Nachmittag mit den Grünen und den Freiheitlichen, hieß es am Montagnachmittag vonseiten der ÖVP.

Anschließend werden am Donnerstag "vertiefende Gespräche" folgen, wahrscheinlich nur noch mit einer Partei. Hoher Favorit dafür dürften nach dem Wahlergebnis vom Sonntag die Grünen sein. ÖVP und Grüne berieten am Montagabend in Gremiensitzungen unabhängig voneinander das weitere Vorgehen für die kommenden Tage.