Sonderschulen bekommen neue Lehrpläne

Der sonderpädagogische Bereich soll neue, modernisierte Lehrpläne erhalten. Sie sollen auf den Lehrplänen der Volks- und Mittelschule basieren, die ebenfalls erneuert werden, teilte das Bildungsministerium auf APA-Anfrage mit. Die Grundlagen des aktuellen Sonderschul-Lehrplanes stammen noch aus den 1960er-Jahren.

Rund 29.850 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden (Stand 2021/22) zumindest teilweise nach den Lehrplänen der Sonderschule in Sonderschulklassen oder inklusiv in Regelschulen bzw. an Sonderschulen unterrichtet. Auch für sie werden die neuen Lehrpläne in Zukunft die inhaltlichen Grundlagen bilden. Der sonderpädagogische Bereich wird damit an die Lehrpläne von Volks-, Mittelschule oder AHS-Unterstufe angepasst. Die Modernisierung soll die gleichen Lerninhalte bei entsprechend angepassten Komplexitätsanforderungen sowie die didaktischen Grundsätze der Volksschule und Mittelschule mit flexibleren Förderschwerpunkten kombinieren.