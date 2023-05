Sonderschau im Narrenturm zeigt wie Strahlen schaden

Die Dosis macht das Gift. Das gilt auch für Strahlen. Sie schädigen ab einer gewissen Menge und Einwirkungszeit den menschlichen Organismus. Neben den negativen Auswirkungen wird ab Mittwoch (24. Mai) im Wiener Narrenturm der Nutzen in der medizinischen Diagnostik und Behandlung gezeigt. "Strahlenschäden" heißt die Sonderausstellung in der Außenstelle des Naturhistorischen Museums (NHM), die auf Röntgen- und radioaktive Strahlen eingeht.

"Das Thema passt gut in unsere Zeit, wenn man an die atomare Bedrohung aufgrund von militärischen Aktionen oder Unfällen denkt. Aber auch die Ambivalenz der Wissenschaft ist am Beispiel Radioaktivität gut ablesbar", erklärte NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland, deren Haus sich künftig stärker im Bereich Nachhaltigkeit positionieren will, bei einem Rundgang.