Sonderklassegebühren - Kurz: Keine Bevorzugung in Spitälern

Die Bundesregierung hat am Mittwoch bestritten, dass sie die Bevorzugung von Sonderklassepatienten im ambulanten Bereich der Spitäler ermöglichen will. "Das kommt nicht und war auch nicht geplant", betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem Ministerrat. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) erklärte: "Das ist eine Erfindung der Opposition."

Stein des Anstoßes ist eine Novelle des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes (KAKuG), die am Dienstag im Gesundheitsausschuss des Nationalrats behandelt worden war. Sie soll den Ländern in ihren öffentlichen Spitälern die Einhebung von Sonderklassegebühren für jene ambulanten Eingriffe ermöglichen, die bisher stationär durchgeführt wurden.

“Der Einhebung solcher Sondergebühren haben adäquate Leistungen gegenüber zu stehen”, steht dazu in den Erläuterungen des Gesetzes, was die Opposition auf die Barrikaden trieb. Es wurde von “VIP-Behandlung” und einer “Fast Lane” für Sonderklassepatienten gewarnt, also einer Bevorzugung bei den Wartezeiten.