Sonderklasse: Gespräche brachten keine Einigung mit SPÖ

Die SPÖ wird der geplanten Änderung des Kranken- und Kuranstaltengesetzes (KAKuG-Novelle) im Plenum nicht zustimmen. Die Gespräche am Mittwoch hätten keine Einigung gebracht, berichtete deren stellvertretender Klubchef Jörg Leichtfried im Anschluss der APA, denn: "Die Regierungsparteien sind nicht bereit, das Verbot der Business Class in den Ambulanzen ins Gesetz reinzuschreiben."

Die geplanten Sonderklassegebühren in Spitalsambulanzen waren am Mittwoch weiter Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern gewesen. Auch Vertreter anderer Parteien sollen daran beteiligt gewesen sein.

Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ mit der SPÖ waren die geplanten Sonderklassegebühren in Spitalsambulanzen, welche die SPÖ ablehnt. Dennoch will Leichtfried, wie angekündigt, am Donnerstag einen Abänderungsantrag zu einem “Verbot von Business Class und VIP-Behandlung” im Plenum einbringen.