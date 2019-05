Sonderbudget von acht Mio. Euro: Wien investiert in Bäume

Geld wächst bekanntlich nicht auf dem Bäumen - sondern es ist vielmehr umgekehrt: Vor allem in der Stadt verursacht die Pflanzung und Pflege der Schattenspender einen nicht unbeträchtlichen finanziellen Aufwand. Wien hat nun eigens ein Sonderbudget verabschiedet, um neue Bäume im wahrsten Sinn des Wortes auf den Weg zu bringen.

Für Neupflanzungen in Gassen und auf Plätzen werden heuer und kommendes Jahr den Bezirken insgesamt acht Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ein entsprechender Beschluss wurde am Dienstag im Gemeinderat gefasst. Wachsen werden die neuen Bäume etwa am Yppenplatz in Ottakring, im Volkertviertel im zweiten Bezirk oder auch in der – namentlich bestens geeigneten – Favoritner Waldgasse.