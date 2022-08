Sommerpause Deutschcafé

Der Begegnungstreff „Deutschcafé“, der wöchentlich am Donnerstag stattfindet, begibt sich für drei Wochen in die Sommerpause. Das Deutschcafé bleibt deshalb am Donnerstag, dem 11., 18. sowie am 25. August 2022 geschlossen.

Vergangenen Donnerstag fand noch das schöne Sommerfest im Deutschcafé statt. Zahlreiche Hohenemser trafen sich zum gemeinsamen Austausch, selbstgemachten Süßspeisen und anderen Leckereien – das ist gelebte Integration in Hohenems.

Ab Donnerstag, dem 1. September 2022, startet das Team des Deutschcafés in den Herbst und freut sich auf zahlreiche Besucher.