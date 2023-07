Sommerministerrat will Gesundheitsreform vorantreiben

Die Regierung unterbricht am Dienstag die Hitzepause, um sich zum Sommerministerrat zu treffen. An oberster Stelle der Agenda steht die Gesundheitsreform, die man zumindest wieder ein Stück weit vorantreiben will. Einigkeit gesucht wurde bis zuletzt bei Maßnahmen, die nicht an den Finanzausgleich gekoppelt sind und daher auch kein Grünes Licht der Länder erfordern. Konkret könnten weitere Schritte bei Kassenärzten und der Primärversorgung gesetzt werden.

Nicht etwa im lauschigen Mauerbach, wie vor einem Jahr, trifft sich die Regierung heuer. Diesmal treffen sich Kanzler, Minister und Ministerinnen - wohl auch um keine falschen Signale in Zeiten der Rekordinflation zu setzen - einfach im Bundeskanzleramt. Was es außer den aus Sicht vieler Medizinexperten dringend notwendigen Maßnahmen zu besprechen gibt, blieb bis zuletzt ein Geheimnis.