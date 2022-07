Sommerliche Temperaturen, gute Stimmung und hervorragender Wein!

Von Donnerstag, dem 21. bis Samstag, dem 23. Juli 2022, verwandelte sich der Hohenemser Kirchplatz in einen großen Gastgarten. Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich über 11.000 Besucher, um gemeinsam das Hohenemser Weinfest zu feiern.

Dieses Jahr konnten sich die Besucher an einem besonders vielfältigen Weinangebot verschiedener Winzer erfreuen – das neue Konzept kam zweifellos sehr gut an. Bereits am Eingang gab es für die zahlreichen Besucher das erste gefüllte Glas, das man sich jederzeit beim Winzer neu auffüllen lassen konnte. Neben den vielen verschiedenen Weinsorten gab es auch reichlich zu essen: Brotzeit zum vollmundigen Wachauer Wein, Backhendl zum steirischen Tropfen oder Porchetta zum geschmacksintensiven italienischen Wein – so war für jede und jeden etwas dabei. Das Besondere: Heuer wurde jeder Tag speziell einer Region gewidmet. Für musikalische Begleitung war während des Festes ebenfalls gesorgt: Die Wiener Symphoniker, „Die Rheintaler“ und „Fadi“ trugen zur ausgelassenen Stimmung bei. Man kann sich auf das kommende Jahr freuen, wenn es wieder heißt: „Hoch die Gläser“.