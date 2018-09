Die Sommerlernwochen 2018 wurden von der Volkshochschule Hohenems, in Kooperation mit der Stadt Hohenems, vom 27. August bis 7. September 2018 für Hohenemser Volksschüler angeboten.

Täglich wurde gemeinsam in den Fächern Deutsch und Mathematik das schon Gelernte wiederholt und für das kommende Schuljahr aufgefrischt. Ziel war, dass die Kinder, welche eine Förderung in den beiden Fächern benötigen, einen sanfteren Schulstart haben. Insgesamt nahmen 39 Kinder an diesem Angebot teil. Begleitet wurden die Teilnehmer von vier Studierenden der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg: Anja Erath, Nadine Allgäuer, Elisa Metzler und Nergiz Yavuz. Aufgeteilt auf vier Gruppen wurde mit den Kindern, die voller Enthusiasmus und Lernfreude bei der Sache waren, gemeinsam gelernt.