SommErleben in Dornbirn

Mit der Jazzseminar Night am kommenden Donnerstag startet in Dornbirn ein buntes Programm voller Unterhaltung, Kulinarik und Sommerfeeling.

Start ist bereits diesen Donnerstag mit der Jazzseminar Night und am Freitag mit dem längsten Tag der Blasmusik am Marktplatz. Weitere Höhepunkte in diesem Sommer das traditionelle Origano Festival, eine Mountainbike Trail Show oder ein Eisfestival. Zudem steht im Sommer erneut die Fußball Weltmeisterschaft an, wodurch sich der Dornbirner Marktplatz zum größten Public Viewing in Vorarlberg verwandelt. Ab dem Viertelfinale (Freitag, 6. Juli) kann auf der rund 24 m² großen LED Wand jedes Spiel live mitverfolgt werden. Alle Termine und Veranstaltungen gibt es auch auf www.dornbirn.at zum nachlesen. MIMA