Sommerkonzert der Militärmusik beim Lochauer Dorffest

Bei der diesjährigen Eröffnung des Lochauer Dorffests am 22. Juli durften Bürgermeister Frank Matt im Namen der Gemeinde Lochau sowie der Ehrenvorstand des Musikvereins, Wolfram Baldauf, zahlreiche Gäste zum Sommerkonzert der Militärmusik Vorarlberg im voll besetzten Schulhof begrüßen.

Das traditionelle Blasmusikkonzert der Militärmusik ließen sich auch Petra Rührnschopf (Obfrau Kulturausschuss), der Lochauer Vizebürgermeister Christophorus Schmid, Thomas Guschl und Petra Böck aus der Gemeindevertretung sowie die Bürgermeister Georg Bantel (Möggers) und Josef Degasper (Eichenberg) sowie Alt-Bürgermeister Michael Simma nicht entgehen. Unter der Leitung von Kapellmeister Major Wolfram Öller wurde ein flottes, modernes Repertoire mit bekannten Stücken unter anderem aus Animations- und Zeichentrickfilmen (z.B. Dschungelbuch, Batmann oder Star Wars) zum Besten gegeben. Aber auch traditionelle Stücke sowie eine inspirierende Zeitreise mit dem Werk „Lake of the Moon“, welche die Militärmusik in großartiger Weise präsentierte, veranlasste das Publikum kräftig nach Zugaben zu fordern. Die „Kleine Harmonie“ der Militärmusik sorgte im Anschluss für einen weiteren, sehr stimmungsvollen musikalischen Verlauf des Abends. Festbesucher Generalmajor Mag. Karl Redl i.R. nahm für ein Stück sogar den Platz des Schlagzeugers ein und beeindruckte mit seinem Können. Das Konzert in Lochau war für die jungen MusikerInnen der Militärmusik der erste Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie, daher auch für sie eine willkommene Abwechslung.