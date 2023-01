Sommer-Wechsel von Gladbach zu Bayern laut Medien perfekt

Der Wechsel von Torhüter Yann Sommer zum FC Bayern München soll nach einem langen Poker Medienberichten zufolge perfekt sein. Wie "Bild", Sky und "Blick" am Mittwoch berichteten, haben sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und Borussia Mönchengladbach auf einen Transfer des 34-Jährigen geeinigt. Es stehe nur noch der Medizincheck Sommers aus.

Der Vertrag des Schweizer WM-Torhüters in Gladbach war bis zum 30. Juni dieses Jahres datiert. Die Borussia streicht den Berichten zufolge für Sommer eine üppige Ablösesumme ein, über die es keine offiziellen Angaben gab. Zuletzt war über ein Angebot von acht Millionen Euro plus eineinhalb Million Euro an möglichen Bonuszahlungen spekuliert worden. Dieses Geld investiert die Borussia demnach sogleich in Ersatz. Sommers Schweizer Landsmann Jonas Omlin soll von HSC Montpellier kommen.