Sommer und Gewitter - Wenig Änderung bei Wetter

Das Wetter bleibt, wie es ist. Das ist die Conclusio der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vom Donnerstag für die nächsten Tage. Demnach ist weiter mit warmem bis heißem Wetter zu rechnen, immer wieder gibt es auch teils heftige Gewitter. Die Temperaturen erreichen bis zu 30 Grad.

Im Detail: Am Freitag bringt eine schwache Störungszone im Westen und Norden schon zu Beginn einige dichte Wolken und lokale, teils gewittrige Regenschauer. Weiter im Osten und Süden ist es noch länger sonnig. Ab Mittag steigt dann aber vor allem in der Osthälfte die Gewitterneigung deutlich an. Auch über dem Flachland ist mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Der Wind dreht allmählich auf West, im östlichen Flachland bleibt der Südostwind tagsüber aber noch länger bestehen. Von zwölf bis 19 Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf 23 bis 30 Grad von West nach Ost.