Sommer brachte Kärntens Tourismus ein Minus

Die zu Ende gehende Sommersaison 2023 hat für den Kärntner Tourismus ein Minus gebracht. Wie die Kärnten Werbung am Montag mitteilte, gingen die Nächtigungen von Mai bis August im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent zurück. Im August beträgt das Nächtigungsminus gegenüber 2022 sogar 7,9 Prozent. Als Ursachen machen die Touristiker Wetterkapriolen, Teuerung und die Lust der Menschen, wieder weiter weg zu reisen, aus.

Nach Märkten waren die größte Sommer-Gästegruppe in Kärnten die Österreicher mit 3,23 Mio. Übernachtungen (minus 8,6 Prozent zu 2022), gefolgt von Deutschen mit 2,83 Mio. Nächtigungen (minus 3,9 Prozent). Niederländische Gäste verbrachten 738.000 Nächtigungen in Kärnten (plus 1,1 Prozent). Am italienischen Markt lag das Minus bei 4,2 Prozent. Zuwächse gab es bei Gästen aus Tschechien (plus 8 Prozent), Ungarn (plus 21 Prozent) und Polen (plus 27 Prozent).