Solothurner Filmtage nehmen die Filmkritik ins Visier

Die Medienbranche steht unter Druck - und mit ihr die Kulturkritik. Das renommierte Schweizer Filmfestival Solothurner Filmtage, das am 20. Jänner seine 56. Ausgabe digital startet, greift deshalb der darbenden Filmkritik unter die Arme und legt einen Fokus auf die Zunft. Schließlich sei die kritische Besprechung für die Szene essenziell, erklärt Filmtage-Direktorin Anita Hugi - auch wenn die Klickzahlen zeigen, dass sich Rezensionen im Onlinejournalismus nicht rechnen.

In der Programmreihe "Fokus" zeigen die Filmtage ein Panoptikum an Arten der Filmkritik. Master Classes, Podien, Filmvorführungen - die Veranstaltungen sollen veranschaulichen, welche Bandbreite an kritischen Auseinandersetzungen mit dem Medium Film heute existieren. So diskutieren Experten über Filmkritik in Form des Videoessays oder fragen im Podium "Post-pandemische Filmkritik", wie Filmkritik in Zukunft auszusehen habe.