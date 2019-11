Soll auch Ihr Betrieb zum Klimaschutz beitragen?

Seit dem Jahr 2017 sind die Verwaltungsgebäude der Stadt Hohenems selbst Ökoprofit-zertifiziert. Wollen auch Sie Ökoprofit-Betrieb werden?

Das „Zuckerl“ für Betriebe besteht weiterhin: 2020 gewährt die Stadt Hohenems – wie jedes Jahr – wieder vier Betrieben, mit Betriebsstandort in Hohenems, eine einmalige Förderung für die Erstzertifizierung durch das Ökoprofit-Basisprogramm.

„Als e5-Gemeinde macht die Stadt Hohenems schon seit einigen Jahren große Schritte in die richtige Richtung. Betriebsintern wurde daher auch in eine nachhaltigere und ressourcenschonendere Richtung gearbeitet. Dieser nachhaltige Gedanke soll jetzt und zukünftig flächendeckend, auch durch die Hohenemser Betriebe im Gemeindegebiet spürbar und sichtbar werden“, so Bürgermeister Dieter Egger.