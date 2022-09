"Solidarität mit Salman Rushdie": Lesung am Heldenplatz

Die Zahl der bis 16 Uhr vorgesehenen Lesenden war deutlich größer als jene des vor dem Erzherzog-Karl-Denkmal am Heldenplatz erschienenen Publikums: Die Gruppenlesung mit dem etwas sperrigen Titel "Solidarität mit Salman Rushdie und allen verfolgten Autor:innen, Künstler:innen, Menschen weltweit" war am Dienstag mehr ein Künstlerstatement als ein Publikumsevent. Die Polizei hatte ein waches Auge - allerdings wenig klimafreundlich aus Mannschaftswägen mit laufenden Motoren.

Die Grazer Autorinnen Autorenversammlung, IG Autorinnen Autoren und P.E.N. Österreich hatten aufgerufen - und rund 50 Autorinnen und Autoren hatten sich zur Verfügung gestellt, um insgesamt vier Stunden lang aus dem Roman "Die satanischen Verse" zu lesen. "Wer Salman Rushdie angreift, greift uns und unser aller Freiheit an. Das Attentat auf ihn ist ein Angriff auf die Allgemeinen Menschenrechte", hatte es im Aufruf geheißen, der eine Reaktion auf das Attentat am 12. August war. In einer Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua im Westen des US-Bundesstaats New York war der Autor vor einer Lesung von dem 24-Jährigen Hadi Matar angegriffen und durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der britisch-indische Schriftsteller wird seitdem in einem Krankenhaus im angrenzenden Pennsylvania behandelt. Er habe "schwerwiegende und lebensverändernde Verletzungen" erlitten, berichtete sein Sohn Zafar Rushdie.