Sölden-Riesentorlauf wird in Aspen nachgetragen

Der in Sölden abgebrochene Riesentorlauf der alpinen Ski-Männer wird im März in Aspen nachgetragen. Das teilten der US-Skiverband und Weltverband FIS am Mittwoch mit. Damit finden in den Rocky Mountains im US-Bundesstaat Colorado zwei Riesentorläufe (1./2. März) und ein Slalom statt. Der US-Technikblock 2024 umfasst fünf Rennen.

Der Männer-Weltcup, der sich aktuell in den USA für die Speedbewerbe von Beaver Creek (zwei Abfahrten, ein Super-G) vorbereitet, kehrt nämlich bereits im Februar nach Amerika zurück. In Palisades Tahoe (Kalifornien) steht ein Riesentorlauf (24.) und Slalom (25.) auf dem Programm.