Soldaten bereiten sich in Vorarlberg auf Auslandseinsatz vor

130 Berufssoldaten bereiten sich derzeit in Vorarlberg auf ihren Einsatz in Bosnien-Herzegowina vor. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung bei Demonstrationen. Bei der großen Abschlussübung in Feldkirch wurde genau das geprobt.

Es sind Szenen, wie man sie von Straßenschlachten kennt: Gewaltbereite Demonstranten liefern sich ein Gefecht. In diesem Fall jedoch nicht mit der Polizei sondern mit einer Sondereinheit des Militärs. In Österreich undenkbar, im Ausland hingegen haben die Soldaten die Befugnis dazu.

Szenarien im Ausland

"Das Militär hat generell nicht den Auftrag, im Inland bei Demonstrationen einzuschreiten, das ist Aufgabe der Polizei", sagt Klaus Zweiker, Oberst des Österreichischen Bundesheers gegenüber ORF Vorarlberg. "Wir üben hier ausschließlich für Szenarien in Bosnien und Herzegowina, wo das Militär diese Aufgabe erfüllen können muss."

Das ist das Übungsszenario: Demonstranten wollen den Abzug der Eufor-Truppen, die im Auftrag der EU arbeiten, aus Bosnien bewirken. Sie belagern ein Haus, in dem eine kleine Einheit untergebracht ist. Es gilt die Demo aufzulösen und die Einheit aus dem Haus zu befreien.

Taktisches Spiel

Ein taktisches Spiel beginnt. Es gilt, nicht zu provozieren, damit die Situation nicht eskaliert, der Druck ist groß. Die Situation spitzt sich immer mehr zu, Tränengas wird eingesetzt und dann sogar ein Panzer.

Schließlich versuchen Demonstranten das Haus zu stürmen und stecken es in Brand. Schlussendlich werden die Demonstranten in die Flucht geschlagen. Der Rädelsführer wird festgenommen und der belagerte Stützpunkt evakuiert.

"Ich bin zufrieden mit dem Übungserfolg. Die Kompanie hat ihre Aufgabe bravourös gelöst", zieht Oberst Zweiker ein Fazit nach der Übung.