Solarpressbehälter zur intelligenten Abfallentsorgung haben sich bewährt!

Sie kennen das: Ein schöner Ausflug in und um die Schuttannen, ein gemütlicher Spaziergang durch die Innenstadt oder ein kleines Pläuschchen an einem der zahlreichen Emser Spielplätze.

Zur Sammlung von Abfällen im öffentlichen Raum sind an stark frequentierten oder abgelegenen Standorten bereits seit 2014 Solarpressbehälter in Hohenems im Einsatz. Diese können durch die Verdichtung ein Vielfaches mehr an Abfällen als herkömmliche Abfallbehälter aufnehmen. Auch hat die Erfahrung sehr deutlich aufgezeigt, dass rund um die Solarpressen weniger Abfälle herumliegen und die Umgebung generell sauberer ist.