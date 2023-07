Solarbetriebenes Pflaster überwacht Stoffwechsel per Schweiß

Forscher aus den USA und aus Linz haben ein kleines solarbetriebenes Labor entwickelt, das wie ein Pflaster direkt auf der Haut getragen werden kann.

Ein Biosensor überwacht dabei mit Energie von einer in Linz entwickelten münzgroßen Solarzelle den Stoffwechsel durch Analyse von Körperschweiß und sendet die Daten an ein Smartphone, berichten sie im Fachjournal "Nature Electronics". Der Sensor liefert den Angaben zufolge auch mit geringen Schweißmengen zuverlässige Ergebnisse.

Keine Elektronik

Seine Kollegen vom California Institute of Technology (Caltech) würden schon länger an elektronischen Sensoren arbeiten, die spezielle Moleküle im Körperschweiß (Biomarker) nachweisen und so Auskunft über verschiedene Stoffwechselvorgänge geben können. Solche Sensoren hätten bisher allerdings hohe Anforderungen an die Energieversorgung gestellt, andererseits große Mengen an Schweiß benötigt, wie man sie nur bei anstrengender körperlicher Betätigung absondert.