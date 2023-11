Solange Pessoa stellt im Kunsthaus Bregenz Archaisches aus

Solange Pessoa erzählt im Kunsthaus Bregenz (KUB) mit ihren archaischen Werken aus Naturmaterialien vom Kreislauf des Lebens. Die Schau zeugt von der Verbundenheit der 1961 geborenen brasilianischen Künstlerin zu der für Rohstoffabbau bekannten Region Minas Gerais, aus der sie stammt, erinnert aber auch an Schätze anderer Art, etwa den interkulturellen Austausch, und die Verluste, die aus der Ausbeutung von Kulturen und Natur resultieren. Zu sehen bis 4. Februar.

Im Erdgeschoss ist die Videoarbeit "Delongas" (Verzögerungen) an die Betonwand des KUB projiziert. Sie zeigt aus Bronze in Sand gegossene alchemistische Formen im Prozess der Aushärtung, was die Künstlerin bei einer Presseführung am Donnerstag in Zusammenhang mit der Entstehung des Kosmos brachte. Viele ihrer Werke befassen sich mit Metamorphosen, dem Übergang von einem Zustand in einen anderen und mit der Frage, was vom Gewesenen bleibt. KUB-Direktor Thomas D. Trummer sah die Schau als eine "Bereicherung für das Haus". Die Integration ihrer "Geschwister-Installationen" in die Architektur des Zumthor-Baus empfand Solange Pessoa als Herausforderung, auch weil es etwa galt, empfindliche Werke aus Federn nach Bregenz zu bringen.