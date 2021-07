Sohn kündigte Mord an Mutter an - Beschuldigter geständig

Im ungewöhnlichen Fall eines 26-Jährigen, der Sonntagfrüh in Innsbruck gegenüber der Polizei angegeben hatte, seine 48-jährige Mutter umzubringen und diese tatsächlich schwerst verletzte, gibt es neue Erkenntnisse. Der Tatverdächtige zeigte sich in Einvernahmen geständig, er wies "psychische Probleme" auf, hieß es seitens der Innsbrucker Kriminalpolizei gegenüber der APA.

Der Tatverdächtige habe angegeben, dass er seiner Mutter mit dem Messer in die Brust stechen wollte, sagte Ermittler Ernst Kranebitter. Die 48-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge jedoch keine Stichverletzungen, sondern massive Verletzungen durch Würgen und ihre Abwehrversuche erlitten. "Der Sohn hat sie nach ihren Angaben mit beiden Händen gewürgt, bis sie bewusstlos war", so der Ermittler. Es waren offenbar dennoch zwei Messer im Spiel. Mit ihnen in der Hand habe sie der 26-Jährige verfolgt, so die Frau, bevor sie sich zunächst im Schlafzimmer ihrer Wohnung in Innsbruck-Pradl in Sicherheit bringen konnte. Doch dann brach die Klinke der Tür ab und es kam zum Würgevorgang im Zimmer.