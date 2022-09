Sogar die Becher sind bei den Eisprinzen essbar

Michael Tscholl und Mario Frank setzen voll auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Waffeltüten, Waffelschalen, Becher, Löffel. Alles Utensilien, die ein Eisanbieter im täglichen Geschäft braucht. Der große Unterschied ist, dass dies bei den Eis­prinzen in Bludenz alles essbar ist. Ganz nach dem Motto „Zero Waste“ legen die beiden Gründer Michael Tscholl und Mario Frank Wert darauf, dass so gut wie kein Müll anfällt. „Lediglich bei den Servietten aus Recyclingpapier geht das nicht anders“, steht für das Duo die Abfallvermeidung an oberster Stelle. „Wahrscheinlich sind wir die nachhaltigste Eisdiele Vorarlbergs“, fügen sie hinzu. Auf Plastik aus fossilen Brennstoffen wird gänzlich verzichtet. Ist Kunststoff nötig, wird auf die Alternative PLA (Polymilchsäure) gesetzt.