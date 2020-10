Sofia Kenin peilt in Paris zweiten Major-Titel an

Das überraschende Endspiel bei den French Open der Damen heißt Sofia Kenin gegen Iga Swiatek. Die als Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin und Nummer 6 der WTA-Rangliste ist Favoritin gegen die 19-jährige Polin. Kenin könnte mit einem Finalsieg am Samstag (15.00 Uhr) schon zur zweifachen Grand-Slam-Siegerin werden. Denn die gebürtige Moskauerin hat in diesem Jahr ja schon sensationell auch die Australian Open gewonnen.

Im Damentennis sind Überraschungen in den vergangenen Jahren eigentlich keine Überraschung mehr. So richtig durchgesetzt hat sich im vorgezogenen Nachfolge-Spiel rund um den noch aktiven Superstar Serena Williams noch niemand. US-Open-Siegerin Naomi Osaka hat immerhin schon drei Major-Titel gewonnen, fehlt aber in Paris ebenso wie Bianca Andreescu (1) und French-Open-Titelverteidigerin Ashleigh Barty (1).