Sodex: HTL-Schüler arbeiten am autonomen Bagger

Am PC gibt man ein, welches Ergebnis gewünscht ist, den Rest soll der Bagger ganz allein können: Das ist das Ziel der Diplomarbeit der HTL-Rankweil-Schüler.

Ralf Pfefferkorn, Raphael Ott, Bernhard Gantner und Justin Kriss - sie gemeinsam sind Sodex. Alle sind Schüler der HTL, drei in Rankweil und einer in der Steiermark. Das Ziel: Ein voll autonomer Bagger. Aktuell ist es nur eine Diplomarbeit, schlussendlich soll es dabei aber nicht bleiben.

Programm lenkt Bagger

Am Ende soll es so funktionieren: Das gewünschte Ergebnis und die notwendigen Eckdaten werden in einem Programm eingegeben, welches daraufhin den Arbeitsvorgang simuliert. Sofern alles passt, wird es in das System eingespielt. Ein entsprechend aufgerüsteter Bagger führt dann die vorgesehene Arbeit aus, ganz ohne Fahrer.