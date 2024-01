Sobotka verurteilt pro-palästinensische Aktion im Parlament

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich nach einer Störaktion von Palästinenser-Unterstützern im Parlament empört über den Vorfall gezeigt. "Diese Respektlosigkeit gegenüber der demokratischen Institution ist inakzeptabel", sagte er am Dienstag im Gespräch mit der APA. Eine mit den Palästinensern solidarische Gruppe hatte bei einer Festveranstaltung zum 75. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte Transparente entrollt und Parolen skandiert.

Gestört worden war die Veranstaltung Montagabend von Aktivisten und Aktivistinnen, die sich unter dem Namen "Not in Our Name" auf eine in den USA entstandene, mit den Palästinensern solidarische jüdische Gruppe berufen. Die Aktivistinnen und Aktivisten skandierten Parolen wie "Stoppt den Genozid" und "Ihr seid mitschuldig", bevor sie aus dem Saal geleitet wurden.