Sobotka: Orbans Fidesz ist "christlich orientierte Partei"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat bezüglich der Kontroverse um die Partei des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban vor Schnellschüssen gewarnt. Es sei wichtig, "das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen", sagte er der APA am Donnerstag. Immerhin sei Orbans Fidesz "eine christlich orientierte, an unserem Kulturkreis orientierte Partei".

Die in Ungarn seit 2010 meist mit Zwei-Drittel-Mehrheit regierende Fidesz gehört wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an. Das Europäische Parlament hatte im Vormonat ein EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn wegen zahlreicher Sorgen etwa bezüglich der Grundrechte, der Freiheit der Justiz oder der Medien auf den Weg gebracht. Auch die ÖVP hatte, wie die Mehrheit der EVP-Mandatare, den Beschluss unterstützt.

Sobotka nahm am Donnerstag an einem Treffen in Kremsier (Kromeriz) in Tschechien teil, wo er seine tschechischen und slowakischen Amtskollegen, Radek Vondracek und Andrej Danko, traf. Es war demnach das erste Treffen der Parlamentspräsidenten im sogenannten “Austerlitz-Format”; man wolle diese nun “regelmäßig fortführen”, sagte der Nationalratspräsident.