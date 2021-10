Sobotka noch unentschlossen zu U-Ausschuss-Vorsitz

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu mutmaßlicher Korruption in der ÖVP dürfte sich personell nicht viel ändern. Während die Parteien ihre bewährten Fraktionsführer ins Rennen schicken, ist aber vor allem die Frage nach dem Vorsitz ungeklärt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) stieß bereits im Ibiza-Untersuchungsausschuss auf Ablehnung der Opposition. Gegenüber der APA hieß es, er habe sich noch nicht festgelegt.

Hatten sich die Grünen im Ibiza-Untersuchungsausschuss mit Kritik an Sobotka zurückgehalten, wird nun - nach der Regierungskrise - ein anderer Ton angeschlagen. War Klubchefin Sigrid Maurer mit Verweis auf die Geschäftsordnung noch von seinem Vorsitz ausgegangen, schlug Fraktionsführerin Nina Tomaselli am Sonntag in der ORF-"ZiB2" andere Töne an: Die Grünen würden sich wünschen, dass Sobotka den Vorsitz übergibt, sagte sie. Die Menschen würden sich jetzt "Ruhe in der Politik und sachliche Aufklärung" erwarten.